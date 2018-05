Elections communales 2018 - Le parti Islam veut également se présenter à Gand et à Anvers

(Belga) Le parti Islam souhaite se présenter à Gand et à Anvers lors des élections communales d'octobre prochain, a indiqué mardi son cofondateur Redouane Ahrouch lors de l'émission "De Afspraak" sur Canvas (VRT). Durant un débat, il a par ailleurs refusé de regarder la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances Zuhal Demir (N-VA).

Redouane Ahrouch, conseiller communal à Anderlecht, a récemment été licencié par la Stib pour ses propos "en contradiction avec les valeurs de l'entreprise". Son parti prône l'établissement d'un État islamique en Belgique, l'instauration de la charia (loi islamique) et est notamment favorable à la séparation des hommes et des femmes dans les transports en commun. Il a confirmé ces positions lors de l'émission "De Afspraak" et a annoncé que son parti a l'intention de se présenter à Gand et à Anvers lors des élections communales. Islam se présentera également dans 28 communes en Wallonie et à Bruxelles. "La Belgique comptera une majorité de musulmans d'ici 12 ans", a-t-il ajouté. "Vous avez deux options: des extrémistes ou des démocrates comme nous au pouvoir." (Belga)