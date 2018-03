Elections communales 2018 - Michaël Vossaert emmènera une liste DéFI souhaitant incarner une alternative à Molenbeek

(Belga) Le président de la section régionale bruxelloise de DéFI, Michaël Vossaert, occupera la tête de la liste que son parti proposera aux électeurs de Molenbeek-Saint-Jean en vue du scrutin communal d'octobre prochain, a-t-il indiqué jeudi lors d'une conférence de presse.

Actuellement, Michaël Vossaert est le seul élu Défi dans cette commune emblématique de l'ouest de Bruxelles où la formation amarante avait présenté pour la première fois, depuis 1994, sa propre liste lors du scrutin précédent. En vue des prochaines élections, DéFI-Molenbeek assure se présenter à l'électeur, libre et indépendant en refusant de s'inscrire dans une logique d'accord pré-électoral. Il ne se dit prêt à s'associer qu'avec "des partenaires démocratiques qui auront reçu le soutien franc de la population". Plutôt qu'une opposition entre personnes, à laquelle on a assisté en 2012 dans la commune, DéFI dit préférer un débat sur des projets et l'objectif de faire de Molenbeek une des communes phares de Bruxelles dans les dix prochaines années autour de trois pôles d'excellence: la culture, le sport et la jeunesse, et l'emploi et l'économie. Actuellement député régional, Michaël Vossaert s'affiche ouvertement en candidat-bourgmestre de la commune. Il a ajouté qu'il ne s'engagerait pas dans une logique de cumul des mandats.