Elections communales 2018 - Nicolas Martin plébiscité comme tête de liste PS à Mons

(Belga) Les militants montois du PS ont plébiscité samedi Nicolas Martin pour conduire la liste socialiste aux prochaines élections communales à Mons, a indiqué la Fédération socialiste de Mons-Borinage. Pascal Lafosse, ancien échevin montois démissionnaire, a quant à lui été choisi pour la liste provinciale montoise.

La Fédération socialiste a clôturé ce samedi l'ensemble des élections internes en vue de désigner ses têtes de liste dans les 13 communes de Mons-Borinage ainsi que pour les deux districts provinciaux, en vue des élections du 14 octobre. Pour le Ville de Mons, Nicolas Martin, actuel premier échevin et candidat à la tête de la liste communale, a obtenu 90% des voix des affiliés, qui ont ainsi marqué leur confiance en leur nouveau leader après le passage de témoin, annoncé début mars, avec l'actuel bourgmestre de Mons, Elio Di Rupo. Ce dernier avait mené la liste PS lors des trois derniers scrutins communaux. Nicolas Martin avait déjà mené la liste PS à l'échelle de l'arrondissement de Mons lors des dernières élections pour le Parlement wallon en mai 2014. Il avait alors obtenu 19.302 voix dont plus de 10.000 sur la seule Ville de Mons. Sur le plan des têtes de listes provinciales, pour le District de Boussu, qui couvre toutes les communes de l'arrondissement sauf Mons, Jean-Pierre Lepine, actuel bourgmestre de Quaregnon, a obtenu 88% de votes favorables. Pascal Lafosse a, pour sa part, été plébiscité à Mons avec 75% des voix. La Fédération socialiste a salué la mobilisation de ses affiliés qui étaient plus de 1.600 à voter à bulletin secret dans les bureaux de vote installés un peu partout dans la région. (Belga)