Elections communales 2018 - Un juif ultra-orthodoxe sur la liste CD&V: K. Peeters veut lui permettre de s'exprimer

(Belga) Kris Peeters veut permettre à Aron Berger, un juif ultra-orthodoxe qui devrait figurer sur la liste du CD&V à Anvers en vue des élections communales, de s'exprimer sur le respect de l'égalité hommes-femmes et de prendre ses distances avec ses propos anciens sur les homosexuels et les écoles mixtes. La future tête de liste CD&V entend lui en donner l'occasion mercredi, à l'occasion de la visite que lui-même rendra à la communauté juive d'Anvers.

Interrogé mardi soir par la VRT, au cours de l'émission Terzake, le chef de file des démocrates-chrétiens flamands n'a pas caché avoir été "surpris" par les réactions suscitées par la candidature d'Aron Berger. Pour Kris Peeters, M. Berger est "un homme aimable, sage et motivé" qui veut s'engager en politique et n'a pas encore eu l'occasion de s'expliquer en détail. Le Vice-Premier ministre CD&V a souligné que pour son parti, on ne pouvait douter d'une virgule ou d'un iota de l'égalité entre les hommes et les femmes, ou des droits des homosexuels. Il a dit partir du principe qu'Aron Berger fera clairement savoir qu'il ne soutient plus un certain nombre de ses anciens propos. (Belga)