Elections législatives en France - France: 37,3% de femmes à l'Assemblée, en recul par rapport à 2017

(Belga) La nouvelle Assemblée nationale française comptera 215 femmes (37,26%) et 362 hommes (62,74%), soit un hémicycle moins féminisé que celui issu des élections législatives de 2017 (39%), selon un décompte complet de l'AFP des 577 sièges.

En 2017, l'Assemblée nationale sortante n'avait jamais été aussi féminisée, avec quelque 39% de députées élues, 12 points de plus qu'en 2012, et plus du triple qu'en 2002 où elles représentaient à peine 12%. Longtemps à la traîne, la France s'était alors hissée au 33e rang en terme de parité, sur 185 pays classés par l'Union interparlementaire. Comme en 2017, c'est le groupe LR qui est le moins paritaire, avec 18 femmes sur 61 élus (29,5%). A l'inverse, l'alliance de gauche Nupes compte 43,6% de députées. La majorité présidentielle, qui ne bénéficie plus de la majorité absolue, compte 40,4% de femmes et le RN 37,1%. Les lois sur la parité, et leur lot de sanctions financières, doublées en 2014 pour les partis présentant moins de 50% de femmes, ont été fortement incitatives. Pour la période 2017-2022, c'est déjà LR qui avait été le plus pénalisé avec notamment en 2021 un malus de 1,78 million d'euros. Elisabeth Borne, élue de justesse dimanche dans le Calvados à l'issue du second tour des législatives, est la deuxième Première ministre en France, après Edith Cresson (1991-1992). (Belga)