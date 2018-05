Elections législatives en Italie - Italie: une experte des questions de sécurité à la Défense

(Belga) Elisabetta Trenta, nommée jeudi ministre italienne de la Défense, est une spécialiste des questions de sécurité et de défense, proche du Mouvement 5 Etoile (M5S, antisystème), aux vues plutôt pacifistes.

Diplômée en sciences politiques avec une thèse sur le secteur agroindustriel russe, Mme Trenta, 50 ans, est aussi capitaine de réserve. Elle a été envoyée en Irak par la Farnesina, le ministère italien des Affaires étrangères en 2005-2006 comme conseillère politique. Après une formation militaire, où elle termine capitaine, elle est envoyée par le ministère de la Défense en 2009 comme officier conseiller auprès de la Finul, la Force intérimaire des Nations unies au Liban. Elle travaille aussi depuis 1997 à des projets de coopération dans des zones difficiles avec l'association SudgestAid, qui l'a chargée par exemple d'un projet de réinsertion des anciens rebelles en Libye. Elle travaillait à l'University Link Campus, où ont été formés plusieurs cadres du M5S, où elle milite depuis 2013. Selon son CV publié sur le site du ministère de la Défense, elle parle anglais, français, russe, ainsi qu'un peu d'espagnol et d'arabe. Elle avait déjà été choisie par le M5S pour le poste de ministre de la Défense dans le gouvernement présenté par son chef de file Luigi Di Maio. Elle s'était alors engagée, selon la presse italienne, à "investir dans les personnes et les technologies pour assurer au pays des forces armées plus modernes et plus capables d'affronter les nouvelles menaces". Mme Trenta est mariée à un colonel de l'armée de terre, qui occupe des fonctions importantes au sein de la direction de l'armement du ministère de la Défense, ce qui pourrait constituer, selon la presse italienne, un éventuel conflit d'intérêt.