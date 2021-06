Elections: les Français pour la prise en compte du vote blanc, contre le vote obligatoire, selon un sondage

Les Français adhèrent massivement à l'idée de prendre en compte le vote blanc lors du calcul du résultat des élections mais sont contre un vote obligatoire pour combattre l'abstention, indique jeudi un sondage.

Les Français sont 80% à se déclarer favorables à l'idée de comptabiliser le vote blanc lors du calcul du résultat des élections, "mesure qui pourrait avoir comme effet d’empêcher les candidats d’obtenir la majorité absolue et donc d’invalider l’élection", selon ce sondage pour l'institut Ifop pour Sud Radio.

En revanche, la majorité des personnes interrogées (59%) n'est pas favorable au vote obligatoire avec amende à la clef, contre 41% qui soutiendraient cette mesure.

Certains pays européens appliquent différents systèmes de vote obligatoire, comme la Belgique, le Luxembourg ou encore la Grèce.

Ce sondage a été réalisé en ligne, les 22 et 23 juin, auprès d'un échantillon de 1.018 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas (marge d'erreur de 1,4 à 3,1).

Un second sondage Ifop pour le Journal du Dimanche indique que seulement 36% des Français ont l'intention d'aller voter dimanche pour le second tour des élections régionales, 64% disant vouloir bouder les urnes.

Au premier tour, 33,3% des Français seulement ont voté, et 58,5% au second tour des dernières élections régionales en 2015.

bur-fio