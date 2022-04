Élections présidentielles françaises: le programme économique de Marine Le Pen est-il réaliste?

Dans sa chronique consacrée à l’économie et à la consommation ce matin sur Bel RTL, Bruno Wattenbergh s'est penché sur les élections françaises, et plus précisément le programme économique de Marine La Pen. Est-il réaliste ?

Le duel du second tour des élections présidentielles françaises se focalise sur l’économie pour de bonnes raisons : d’abord, nous sommes en plein boum de l’inflation, dans un pays sans indexation automatique des salaires, ce qui veut dire que le pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations de nombre de ménages français. Marine Le Pen martèle donc ses propositions en la matière.

Sur quoi repose en résumé son programme économique ?

Les "Lepenomics", comme les journalistes français appellent le programme économique de Marine Le Pen, reposent principalement sur une série de chèques en faveur du pouvoir d’achat et visant des publics forts divers. Elle propose aussi d’exonérer d’impôts sur le revenu les moins de 30 ans, quel que soit le montant de leurs revenus. Autre proposition : la baisse de TVA sur les produits énergétiques et certains biens dits essentiels. Je vous passe les propositions d’exonérations de cotisations patronales pour les entreprises qui augmentent les salaires.

Comment qualifier ce programme : de gauche ou de droite ?

En fait, si le père Le Pen était clairement à l’extrême droite, Marine Le Pen a effectué un changement d’axe. Lors des élections précédentes, elle était souverainiste, elle voulait sortir de l’Europe. Depuis son échec de 2017, elle a renforcé ses propositions sociales, avec par exemple 2/3 de son programme économique et sociale qui concernent de la redistribution.

Un programme social, un programme de gauche alors ?

Non, car nombre de mesures proposées concernent tous les citoyens ou presque. Ce qui va s’avérer coûteux, impayable même. Et quand on n’a pas les moyens, il faut focaliser l’argent public sur celles et ceux qui en ont le plus le besoin. La candidate du RN s’est bien gardée de chiffrer dans les détails ces dépenses. Officiellement, son programme devrait permettre un budget à l’équilibre. Mais les instituts économiques qui l’ont analysé en détails, n’ont pas fait que relever des erreurs manifestes, mais aussi 120 milliards de nouvelles dépenses. Bref, si ce programme est mis en œuvre, cela va faire plonger le déficit de l’état français dans des profondeurs interdites par les traités européens. Ce qui veut dire une dette en explosion et des pénalités européennes. Tout aussi problématique certaines mesures, comme la TVA à 0% sur une centaine de produits, ne sont pas nécessairement compatibles non plus avec les règles européennes. En fait, ce programme, s’il est mis en œuvre, reviendrait de facto à mettre en porte-à-faux la participation de la France à l’Union européenne.

Un risque de FREXIT ?

Oui, la TVA 0%, mais aussi la remise en cause dans ce programme de la libre circulation des marchandises et des personnes constitueraient un manquement grave aux exigences européennes. Le dilemme serait alors payer de lourdes amendes ou sortir de l’Union.