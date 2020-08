Elisa Pilarski, tuée par des chiens dans une forêt en France: où en est l'enquête?

Partie se promener le 16 novembre avec son chien Curtis, Elisa Pilarski, âgée de 29 ans et enceinte, avait été retrouvée morte en forêt de Retz, en France. Parallèlement, une chasse à courre y était organisée. D'après l'autopsie, le décès d'Elisa a pour origine "une hémorragie consécutive à plusieurs morsures" d'un ou plusieurs chiens.

Une enquête est en cours afin d'identifier les animaux responsables. Des prélèvements ADN ont été réalisés auprès de 67 chiens: les 5 chiens d'Elisa et de son compagnon Christophe, ainsi que es 62 chiens de vénerie qui se trouvaient dans la forêt au moment du drame.

9 mois après les faits, les résultats de l'enquête sont toujours attendus. Selon des informations du Journal du dimanche, ils seront communiqués à la famille de la victime d'ici à la fin du mois d'août.

Curtis, placé à la fourrière dans l'attente des résultats

Curtis, le chien du couple, sera également bientôt expertisé par un vétérinaire dans le cadre de cette enquête. Après avoir été recouvert de sang le jour du drame, il est le principal suspect dans l'affaire. À la suite de cela, il a été placé à la fourrière.

Christophe, le compagnon d'Elisa, espère pouvoir rapidement récupérer son animal. "Nous reprenons nos actions pour demander la libération de Curtis. Emprisonné abusivement depuis plus de 8 mois dans des conditions de détention qui aujourd'hui peuvent être assimilées à de la maltraitance, nous ne pouvons plus rester silencieux. La justice a mis Curtis soit disant sous scellé, mais elle a oublié qu'il est un être vivant, doté d'une âme, d'une sensibilité et d'un traumatisme qui à ce jour n'a toujours pas été pris en charge par des professionnels", a-t-il écrit dans un message publié sur facebook.