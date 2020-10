Elisa a-t-elle été tuée par son propre chien Curtis? Des messages de son compagnon sèment le doute

L'affaire remonte à novembre 2019. Elisa Pilarski, 29 ans, alors enceinte, était partie se promener avec son chien Curtis et a été retrouvée morte le 16 novembre en forêt de Retz où une chasse à courre était organisée parallèlement. Près d'un an plus tard, les résultats de l'enquête ne sont toujours pas connus. Pour rappel, afin d'identifier les animaux responsables, des prélèvements génétiques ont été effectués sur 67 chiens: les 5 American Staffordshire d'Elisa Pilarski et 62 chiens appartenant à l'association le Rallye la Passion.

D'après l'autopsie, le décès de la jeune femme a pour origine "une hémorragie consécutive à plusieurs morsures de chiens aux membres supérieurs et inférieurs ainsi qu'à la tête".

Ce sont de vrais pit-bulls

L'hebdomadaire l'Oise Hebdo a publié, ce samedi 2 octobre, des révélations fracassantes. Le média régional s'est procuré l'historique de messages postés par son compagnon Christophe Ellul sur les réseaux sociaux. Et ces messages semblent confirmer le fait que le Curtis, le chien du couple, est issu d'un croisement interdit en France. Jusqu'à présent, Christophe a toujours affirmé que le chien était un croisé lévrier whippet et patterdale terrier. Les messages qu'a pu consulter l'Oise Hebdo prouvent cependant le contraire.

"Drago (autre chien du couple ndlr) et Curtis, ce sont de vrais pit-bulls. Leurs origines sont conçues pour faire des chiens de combat, des machines de guerre en combat", peut-on lire dans une correspondance. Il ajoute: "Ces chiens-là sont dangereux. Ils vivent comme des chiens sauvages. Il n’y a rien de pire pour avoir un accident. Il tuerait ta chienne et toi avec". Selon une source proche du couple, Curtis avait déjà infligé une "morsure importante" à Elisa Pilarski "en mai 2019".