Elisa, tuée par des chiens, en France: la bénévole agressée par son chien raconte

Elisa Pilarski, une jeune femme enceinte de 29 ans, avait été tuée fin novembre dernier par des chiens dans la forêt de Retz (Aisne) en France alors qu'elle promenait le sien dans un secteur où était organisée une chasse à courre. Les résultats des tests ADN seront connus courant février. Cette semaine sur notre site, nous évoquions l'agressivité depuis de drame de Curtis, le chien d'Elisa.

L'American Staff' a attaqué à deux reprises: la première morsure remonte au soir même du drame. Il aurait soudainement mordu le compagnon d'Elisa au niveau de la jambe. La deuxième attaque s'est produite sur une bénévole de la fourrière dans laquelle il a été placé.

Quand j’en vois un, je change de trottoir

La bénévole a accepté de témoigner anonymement à nos confrères du Parisien. Le chien l'a attaqué à la poitrine mais aussi à la jambe: "Il m’a sauté dessus au niveau de la poitrine. Je le repousse et c’est à ce moment qu’il m’attaque au niveau de la jambe et ne veut pas me lâcher (…) Je ne sais pas combien de temps ça a duré. La seule chose dont je me souvienne, c’est d’avoir hurlé et de m’être dit qu’il allait me tuer. La douleur était vraiment intense."

C'est le vétérinaire présent sur les lieux qui a réussi à stopper son calvaire. La bénévole âgée d'une quarantaine d'années a été pris en charge en milieu hospitalier où elle a reçu 12 points de suture. Elle est en arrêt maladie pour deux mois. "C’est simple. Je ne peux plus approcher un staff'. Quand j’en vois un, je change de trottoir ", ajoute-t-elle.