Elisa, tuée par des chiens en France: son compagnon lui écrit un message poignant

Il y a un mois, Elisa Pilarski, perdait la vie dans de tragiques circonstances dans l'Aisne en France. Cette jeune femme enceinte de 29 ans avait été tuée par des chiens dans la forêt de Retz alors qu'elle promenait son chien. Parallèlement, une chasse à courre étaitt organisée dans cette même forêt.

Christophe Ellul, son compagnon a tenu à lui rendre un hommage, ainsi qu'au bébé qu'elle portait (le couple comptait l'appeler Enzo) en postant un message sur Facebook. Il écrit:

"Voilà un mois qu'Enzo et toi n'êtes plus là mon coeur... Un mois que je regrette d'être parti travailler. J'aurais voulu être là pour te protéger, comme je te l'avais promis. Et même si je n'avais pu rien faire je serais au moins parti avec vous, nous serions réunis... Un mois que je pleure et que je fais des allers retours plusieurs fois par jour au cimetière, que j'allume des bougies devant les photos de toi, de nous. Je veux te faire revenir et communiquer avec toi, je te parle tous les jours, mais je n'ai aucune réponse. J'ai besoin de toi mon cœur, je suis perdu sans toi. Je te revois sourire, tu étais ma raison de vivre. Je me battrai pour connaître la vérité mon cœur, pour toi, pour Enzo, pour ta maman. Mais rien ne vous fera revenir. Je dois vivre avec et c'est impossible. C'est au-dessus de mes forces." Son compagnon achève son message par "Je t'aime et je t'aimerai toujours."

Les tests ADN prélevés sur les chiens seront connus en février 2020.