Elle avait touché 25.000€ en se faisant passer pour une survivante des attentats de Paris: la peine est tombée

Une femme qui s'était fait passer pour une victime du 13-Novembre, avait touché 25.000 euros d'indemnisation et été embauchée par une association de victimes, a été condamnée jeudi à quatre ans et demi de prison ferme par le tribunal correctionnel de Créteil (Val-de-Marne).

En février 2016, cette femme d'aujourd'hui 49 ans, déjà condamnée trois fois pour des faits d'escroquerie, s'était déclarée victime de l'attaque du Bataclan. Dans sa plainte aux policiers, elle racontait "les balles qui lui sifflaient aux oreilles" dans la salle de concert, un récit qui n'était en fait qu'un "patchwork" de ceux de vrais victimes.



Car l'affabulatrice avait rejoint l'association de victimes Life for Paris dès sa création, en décembre 2015, où elle s'était présentée comme proche de victime.



Bénévole pour l'association, elle avait falsifié des justificatifs, dont une facture du concert, afin de se faire reconnaître comme victime.



Elle avait touché 25.000 euros



Grâce à ce statut obtenu quelques mois plus tard, elle avait touché 25.000 euros du Fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres infractions pénales (FGTI), et plus de 13.000 euros de l'assurance maladie. Elle a également tenté de berner la mairie de Paris, à laquelle elle a demandé un logement social par deux fois, en vain.



Décrite comme un des "piliers" de l'association, elle a finalement été embauchée en CDD pendant neuf mois, avant que l'association ne commence à avoir des suspicions, et finisse par la dénoncer aux autorités à l'automne 2017.



Le 13 novembre 2015, 130 personnes sont mortes et plusieurs centaines ont été blessées dans une série d'attentats à Paris et Saint-Denis.



Au total, onze personnes ont été condamnées pour tentative d'escroquerie et deux pour escroqueries entre le 21 novembre 2016 et le 1er décembre 2017, selon le FGTI.



En décembre, un homme qui s'était fait passer pour une victime du massacre de 2015 au Bataclan à Paris, alors qu'il n'y était pas au moment de l'attaque, avait été condamné à six mois de prison ferme.