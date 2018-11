Emmanuel Macron dénonce l'"emballement" autour de l'affaire Benalla

(Belga) Emmanuel Macron a dénoncé mardi l'emballement autour de son ancien collaborateur Alexandre Benalla, au coeur d'une polémique l'été dernier pour une affaire de violences contre des manifestants.

"On a peut-être perdu l'esprit de mesure", a commenté le président français dans une interview enregistrée lundi soir et diffusée mardi sur la radio Europe 1, reconnaissant cependant qu'il s'agissait de "faits graves". Ancien conseiller de l'Elysée, Alexandre Benalla a déclenché une tempête politico-judiciaire en France après avoir été filmé en train de violenter un couple de manifestants en marge du défilé du 1er mai à Paris. Alexandre Benalla "a fait une faute le 1er mai dernier puisque étant observateur (...), il est intervenu, et ça, ce n'était pas acceptable", a commenté le président. "Beaucoup de choses qui ont été dites pendant ces semaines-là se sont avérées fausses, on crée beaucoup d'emballement, moi je le regrette", a-t-il ajouté. Outre les violences en réunion, Alexandre Benalla est aussi mis en examen pour "immixtion dans l'exercice d'une fonction publique", "port public et sans droit d'insignes réglementés", "recel de détournement d'images issues d'un système de vidéo-protection" et "recel de violation du secret professionnel". (Belga)