Emmanuel Macron fait la morale à un jeune braqueur: "C'est fini, ta mère mérite mieux que ça" (vidéo)

Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa colère devant la trop lente reconstruction de l'île de Saint-Martin, dévastée il y a un an par l'ouragan Irma, lors d'une visite de quatre jours aux Antilles françaises qui s'achève dimanche.

"Corruption", "connivences", "système qui s'est habitué à l'inefficacité": comme il l'a fait la veille dans une très longue déambulation à Quartier d'Orléans, quartier pauvre et populaire, M. Macron devrait dimanche tancer une nouvelle fois chefs d'entreprises, bailleurs sociaux et autorités de Saint-Martin pour les rappeler à "leur responsabilité".

D'une intensité sans précédent sur l'Atlantique, avec des vents de plus de 350 km/h, Irma a fait 11 morts à Saint-Martin et endommagé 95% du bâti les 5 et 6 septembre 2017. Un an plus tard, seulement 35% des bâtiments détruits ou très dégradés ont été reconstruits.

Au cours de cinq heures de discussion avec une population impatiente de voir une amélioration de ses conditions de vie, Emmanuel Macron a dénoncé "une île dans laquelle il y a eu trop de connivences, trop d'entente parfois même de la corruption. Il faut que ça cesse".

Le président français a également profité de ce moment pour aller parler avec un citoyen sorti de prison récemment. Et il lui a donné une petite leçon de morale. "Il faut trouver du travail pour faire des travaux et reconstruire. Il faut travailler là-dedans ! Il ne faut pas rester comme ça, faire des bêtises. Les braquages, c’est fini, ta mère mérite mieux que ça", lui a-t-il dit avant de se diriger vers la maman de ce jeune qui a visiblement apprécié son intervention.