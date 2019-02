Emmanuel Macron instaure une Journée d'hommage aux victimes du terrorisme le 11 mars

(Belga) Emmanuel Macron a décidé d'instaurer une journée nationale en hommage aux victimes du terrorisme, le 11 mars, en écho à la date de la journée européenne qui commémore l'attentat djihadiste le plus meurtrier en Europe, à Madrid le 11 mars 2004, a annoncé vendredi l'Elysée.

"Cette décision répond aux demandes exprimées par de très nombreuses victimes et par les associations qui les accompagnent et les représentent", a précisé la présidence. "La première cérémonie sera organisée le 11 mars 2020 en concertation étroite avec les associations de victimes et d'aide aux victimes", précise l'Elysée. "Hommage de la Nation aux victimes d'attentats en France et aux victimes françaises d'attentats commis à l'étranger, elle aura lieu, de façon symbolique, le même jour que la journée européenne des victimes du terrorisme." Elle marque l'anniversaire de l'attentat qui avait fait 191 morts le 11 mars 2004. "Cela fait ainsi écho à la communauté de destin qui unit les Etats membres de l'Union européenne face au terrorisme", précise la présidence. Emmanuel Macron avait promis l'instauration de cette journée nationale lorsqu'il avait participé, le 19 septembre, à la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme organisée par l'Association française des Victimes du Terrorisme (l'AfVT) et la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC).