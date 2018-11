Emmanuel Macron menacé de mort par un jeune homme de 18 ans: il a été interpellé et hospitalisé

Un jeune homme de 18 ans a été interpellé samedi et hospitalisé pour troubles mentaux après des menaces de mort contre le président de la République Emmanuel Macron lors de son déplacement de la Toussaint en Normandie, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Quimper.



"Il s'agit d'un individu qui avait décidé de s'en prendre au président Macron", a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Quimper Thierry Lescouarc'h, confirmant une information du quotidien Ouest-France.



"Il a pris la voiture de ses parents le vendredi et s'est rendu à Honfleur", a expliqué M. Lescouarc'h. Arrivé à proximité de l'hôtel où séjournait Emmanuel Macron, "il a été invité à quitter les lieux" par les forces de l'ordre se trouvant sur place, a-t-il ajouté. Le jeune homme avait emporté une machette dans la voiture de ses parents, qu'il n'avait cependant pas sur lui au moment de l'incident.



Le soir, le jeune homme, originaire de Châteaulin (Finistère) et fragile psychologiquement, a appelé ses parents qui sont venus le chercher. Le lendemain, il a été interpellé et placé en garde à vue pour "menace de mort sur élu", des faits qu'il a reconnu, a assuré M. Lescouarc'h. Il a été hospitalisé en raison de troubles mentaux.



"C'est un individu qui est totalement inconnu de tous les services, qui n'est pas radicalisé", a souligné le procureur de Quimper, ajoutant que les investigations se poursuivaient pour notamment vérifier ses déclarations. Une expertise psychiatrique doit en outre être diligentée. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Châteaulin.



Emmanuel et Brigitte Macron ont passé le weekend de la Toussaint à Honfleur, un séjour à titre privé.