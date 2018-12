Emmanuel Macron réagit aux affrontements à Paris: "Ils trahissent les causes qu'ils prétendent servir et qu'ils manipulent"

Emmanuel Macron a participé ce samedi au G20 à Buenos Aires en Argentine. Il s'est très brièvement exprimé sur les heurts survenus à Paris, où des casseurs ont perturbé l'action des gilets jaunes.



"Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des passants ou des journalistes soient menacés, ou que l'arc de Triomphe soit souillée", a commenté le président français. "Ils veulent le chaos. Ils trahissent les causes qu'ils prétendent servir et qu'ils manipulent. Ils seront identifiés et tenus responsables de leurs actes devant la justice", a-t-il ajouté. "Je respecterai toujours les contestations, mais je n'accepterai jamais la violence".



Emmanuel Macron a annoncé qu'une réunion était prévue à son retour d'Argentine ce dimanche matin au sujet des manifestations des gilets jaunes.