Emmanuel Macron renonce à sa retraite de président de plus de 6000 euros brut mensuels

Le président français Emmanuel Macron, 42 ans, a renoncé par avance à sa future pension d'ancien chef de l'Etat, a fait savoir samedi l'Elysée, en plein mouvement de grève en France contre la réforme des retraites.



M. Macron, qui a fêté ses 42 ans ce samedi et dont le mandat court jusqu'en 2022, a également décidé de ne pas siéger à l'avenir au Conseil constitutionnel français. Les anciens présidents en sont membres de droit à vie, avec une indemnité de 13.500 euros par mois. Cette décision intervient en plein mouvement de grève et de manifestations contre la réforme des retraites voulue par le chef de l'Etat, qui a appelé samedi à une "trêve" au 17e jour de la mobilisation. Mais selon l'Elysée, "il n'y a pas de volonté d'affichage", seulement "une volonté de cohérence" de la part d'Emmanuel Macron, qui sera le premier président à renoncer à la pension à vie à laquelle il a droit après son départ. La retraite d'un ancien président s'élève à 6.220 euros bruts mensuels. Selon une loi de 1955, ce montant n'est soumis à aucune condition d'âge, ni de durée de mandat, ni de plafond de revenus. "Il a décidé qu'il ne s'appliquerait pas cette loi à court terme en 2022, ni en 2027 en cas de deuxième mandat", a indiqué l'Elysée, confirmant une information du journal Le Parisien. A la place, "un nouveau système sera créé dans le cadre du futur régime universel par points" qui, dans le cadre de la réforme en cours, doit se substituer aux 42 régimes de retraite existant actuellement en France. Selon l'Elysée, la cohérence veut que la loi de 1955 ne s'applique plus à aucun président à l'avenir.