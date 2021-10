Emmanuel Macron souhaite "un apaisement" avec l'Algérie sur les sujets mémoriaux

(Belga) Le président français Emmanuel Macron a dit mardi souhaiter "un apaisement" sur le sujet mémoriel entre la France et l'Algérie, appelant à "cheminer ensemble", alors que les relations se sont tendues dans le sillage des propos critiques du président français. Pour rappel, Emmanuel Macron avait qualifié le régime algérien de "système politico-militaire qui s'est construit sur la rente mémorielle.

"Mon souhait, c'est qu'il y ait un apaisement parce que je pense que c'est mieux de se parler, d'avancer", a-t-il déclaré dans un entretien sur la radio France Inter. Il a également appelé à "reconnaître toutes ces mémoires" et leur "permettre de cohabiter". "Ce n'est pas un problème diplomatique, c'est d'abord un problème franco-français", a-t-il aussi estimé. En outre, le président français Emmanuel Macron a rappelé avoir "confiance" et entretenir des relations "vraiment cordiales" avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, alors que les deux pays traversent une crise diplomatique et qu'Alger a rappelé son ambassadeur. "J'ai le plus grand respect pour le peuple algérien et j'entretiens des relations vraiment cordiales avec le président Tebboune", a-t-il poursuivi. En réaction à ces propos, Alger avait décidé lundi d'interdire le survol de son espace aérien aux avions militaires français.