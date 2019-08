En France, 38 enfants ont été intoxiqués à l'arsenic: quelle en est la cause?

En France, dans la région de Carcassonne, 38 enfants ont été intoxiqués à l'arsenic. Les teneurs en arsenic dans la région explosent tous les plafonds, sans doute à cause d'une ancienne mine. Les habitants menacent de porter plainte.

"C'est inquiétant parce qu'on nous parle de cancer à long terme, de beaucoup de maladies. On n'a pas forcément envie d'entendre parler de ça en tant que parents." Les deux enfants de cette maman sont touchés. Âgés de 3 et 6 ans, ils présentent un taux de 13 microgrammes, alors que la normale est de 10.

"On ne sait pas où on met les pieds. On s'inquiète pour la santé. Chaque enfant est différent, chacun a un taux d'absorption différent, donc on attend", explique le papa d'une petite fille qui présente un taux de 18 microgrammes.





Une mine fermée en 2004



Mais comment expliquer ces intoxications ? La responsable, ce serait l'ancienne mine de Salsigne, la première d’arsenic au monde et la plus grande mine d’or d’Europe, jusqu’à sa fermeture en 2004. Dans les sols, des millions de tonnes de déchets toxiques subsistent. Et avec les inondations de l’an dernier, ces substances nocives ont débarqué jusque dans les cours d’école.

Actuellement, les enfants touchés souffrent de maux de tête, de ventre et d’insomnies. Mais à long terme, l’arsenic peut provoquer des cancers. Les autorités sanitaires rassurent. "Ce n'est en aucun cas un seuil de toxicité clinique, explique Jean-Jacques Morfoisse, docteur pour l'Agence régionale de la santé. C'est simplement que ces enfants ont été imprégnés d'arsenic dans une période très récente."

Les autorités locales demandent tout de même une réaction du gouvernement car actuellement, les parents sont toujours sans réponse à leurs questions.