En France, des prisonniers refusent de regagner leurs cellules: leur revendication est étonnante

L'administration pénitentiaire de Tarbes a dû faire face à une revendication pour le moins originale ce vendredi 29 juin. 11 détenus de la maison d'arrêt ont refusé de réintégrer leurs cellules.

"Les revendications des détenus sont de pouvoir se rendre en short à la promenade. Les meneurs vont être pris en charge par les Éris (Equipe régionale d'intervention et de sécurité) pour être transférés", a indiqué le syndicat pénitentiaire Force Ouvrière.

?? Flash-inFO Prison de Tarbes: Fin du refus de réintégrer. Les revendications des détenus sont de pouvoir se rendre en short à la promenade. Les meneurs vont être pris en charge par les Éris pour être transférés. Le SNPFO-PS tient à féliciter le personnel présents sur place. pic.twitter.com/dFomPxATqO — SNPFO (@SNPFO_PS) 29 juin 2018

Selon des informations communiquées par La Dépêche du Midi, la situation a rapidement été sous contrôle. "On ne peut pas parler de mutinerie. À noter qu’il n’y a pas eu non plus de prise d’otage ou d’usage d’arme. Tout est rentré dans l’ordre vers 13 h 30. Si les détenus ne feront pas l’objet d’une convocation devant la justice, il y aura sans doute des sanctions administratives qui se traduiront par des transferts vers d’autres établissements pénitentiaires", a indiqué le procureur de la République Pierre Aurignac.