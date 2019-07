En France, le RAID appelé en renfort pour un homme, qui se trouvait en fait... au commissariat

Le RAID a été mobilisé vendredi à Quimper pour un homme armé retranché dans son appartement, mais l'opération a rapidement pris fin lorsque la personne s'est présentée au commissariat, inquiète de l'important dispositif policier déployé devant son domicile.



Dans la matinée, une dispute éclate entre cet homme de 36 ans et un voisin, dans un petit immeuble du quartier de la gare, relate à l'AFP un magistrat du parquet de Quimper.



Le ton monte, à propos semble-t-il d'une prise électrique, et l'homme va chercher son fusil. Le voisin prend peur et s'enferme chez lui avant d'alerter la police.





Il a été interpellé dans le commissariat



"Tout le monde est persuadé que l'individu est retranché chez lui avec une arme à feu. Les services de police bouclent le quartier et il est fait appel au RAID", l'unité d'élite de la police, poursuit le magistrat.

"Le RAID arrive sur les lieux à 13h00 et on apprend juste à ce moment-là que notre client vient de se présenter à l'accueil du commissariat, étonné de la présence de policiers en grand nombre devant chez lui", poursuit amusé le magistrat, disant ne pas savoir précisément à quel moment le trentenaire est sorti de chez lui, ni comment.



L'homme a été interpellé dans le commissariat et le RAID a quitté le périmètre devant l'immeuble.