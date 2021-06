En France, panne MASSIVE chez Orange hier soir: les numéros d'urgence et aux services de secours inaccessibles

Samu, pompiers, police...: une panne chez l'opérateur Orange a perturbé mercredi soir l'accès aux numéros d'urgence et de nombreux services de secours sont difficiles à joindre à travers la France.



La panne affectait de nombreuses lignes fixes dans différentes régions, "suite à un incident technique sur un routeur", a indiqué à l'AFP le service de presse du groupe Orange qui n'avait toujours pas rétabli la situation vers 00H30. L'opérateur a invité les utilisateurs à renouveler leurs appels, éventuellement via un mobile, pour joindre les services d'urgence, ou d'utiliser leurs numéros temporaires.

Faute d'avoir pu joindre les secours à temps, une personne serait décédée

Dès 18H00, des dysfonctionnements massifs ont été signalés aux quatre coins du pays, entraînant de grosses difficultés pour les services de secours. Des numéros d'urgence alternatifs, fixes ou mobiles, ont été mis en place, et diffusés sur les réseaux sociaux par les pouvoirs publics. Le Samu reçoit un appel toutes les secondes au niveau national.

Une personne ayant une "maladie cardiovasculaire" "serait décédée" dans le Morbihan, faute d'avoir "pu joindre les services de secours à temps" à cause de la panne survenue chez l'opérateur Orange mercredi soir, a indiqué jeudi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.



"Deux autres accidents cardiovasculaires" ont eu lieu à la Réunion", a ajouté M. Darmanin, "mais je ne peux pas dire si le temps (avant l'arrivée des secours, ndlr) a été particulièrement long et s'il est imputable à ce numéro d'urgence". "Ce qui est sûr, c'est que les personnes ont témoigné qu'elles ont essayé d'appeler plusieurs fois et qu'elles n'ont pas réussi tout de suite à avoir des opérateurs", a-t-il insisté.

L'incident a affecté de manière "partielle mais significative la réception des appels d'urgence 15/17/18/112 sur l'ensemble du territoire national", a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Bouygues Telecom et Altice, la maison-mère de SFR, ont également fait état de perturbations. De source proche du dossier, on a exclu tout "piratage" informatique.



Une panne informatique avait touché l'opérateur belge Proximus début janvier, perturbant les numéros d'urgence en Belgique pendant toute une nuit.