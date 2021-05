En France, TOUS les majeurs peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19 à partir d'aujourd'hui

Tous les majeurs peuvent désormais prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19, a annoncé jeudi le ministère de la Santé à l'AFP. La prise de rendez-vous sur les plateformes de réservation par internet a été élargie aux 18-49 ans depuis 11h. Pour eux, les rendez-vous débuteront le 31 mai, date de l'ouverture officielle de la vaccination à tous les majeurs en France.

La prise de rendez-vous sur les plateformes de réservation par internet (Doctolib, Keldoc, Maiia) a été élargie aux 18-49 ans. Pour eux, les rendez-vous débuteront le 31 mai, date de l'ouverture officielle de la vaccination à tous les majeurs en France, après la levée graduelle des conditions d'âge ou d'état de santé initialement en vigueur. "Les réservations seront progressives, de nouveaux créneaux mis en ligne chaque jour sur les différentes plateformes", a pour sa part assuré le ministre, Olivier Véran, sur Twitter. "Les 50 ans et plus qui sont d'ores et déjà éligibles peuvent évidemment continuer à prendre rendez-vous", a par ailleurs précisé le ministère. "Cette nouvelle étape ne va cependant pas permettre de répondre à toute la demande des patients", a de son côté prévenu Doctolib dans un communiqué, en pointant "un nombre encore limité de doses de vaccins, notamment Pfizer et Moderna".

"28 millions de personnes adultes sont éligibles à la vaccination et non vaccinées à date pour en moyenne 500.000 rendez-vous disponibles chaque jour", poursuit la principale plateforme de réservation, qui "s'attend à une forte affluence sur ses services". A ce stade, 24 millions de personnes ont reçu au moins une injection (soit 36% de la population totale et 46% de la population majeure), dont 10 millions en ont eu deux (15% de la population totale et 19% de la population majeure), selon le ministère.