En France, un loto spécial pour sauver le patrimoine en péril

(Belga) Le ministère français de la Culture a choisi lundi 18 "sites emblématiques" qui seront aidés en priorité par un nouveau loto du patrimoine qui servira à financer la réhabilitation et l'entretien des monuments en péril.

Sur un total de 270 chefs d'oeuvre menacés, le gouvernement a notamment retenu la maison de l'écrivain Pierre Loti à Rochefort (ouest), le Fort Cigogne dans l'archipel des Glénan ou la Maison rouge de Saint-Louis de La Réunion, a-t-on appris auprès du ministère, confirmant une information du quotidien Le Figaro. Ces monuments figureront sur les billets de loterie vendus 15 euros l'unité à l'approche des Journées du patrimoine, au mois de septembre. Les recettes du loto, estimées par le gouvernement entre 15 et 20 millions d'euros (pour un budget total du patrimoine de 326 millions d'euros), seront affectées à un fonds spécifique baptisé "Patrimoine en péril". L'Etat prévoit d'organiser un deuxième tirage dès 2019, a affirmé la ministre. "Nous voulions un monument emblématique par région, en métropole et Outre-mer", a expliqué la ministre de la Culture Françoise Nyssen au Figaro. Les monuments devaient également représenter les "différentes facettes" du patrimoine (religieux, industriel...). Il y avait aussi "un critère d'urgence, en fonction de leur état de péril et de la possibilité de commencer rapidement les travaux", selon la ministre, alors que 5% des monuments classés en France, soit environ 2.000 chefs d'oeuvre, sont considérés en état de péril. (Belga)