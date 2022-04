En France, une mère et sa fille de 10 ans retrouvées mortes: principal suspect, le père est en garde à vue

Une mère et sa fille de 10 ans ont été retrouvées mortes dans la nuit de mercredi à jeudi à leur domicile à Vaulx-en-Velin (Rhône), et le père de famille, soupçonné d'être l'auteur, a été placé en garde à vue, a indiqué le parquet de Lyon.



Les faits ont été révélés par le suspect lui-même qui s'est présenté jeudi vers 01H15 au commissariat de la ville "en déclarant avoir tué sa femme et sa fille". Il "était immédiatement placé sous le régime de la garde à vue", a-t-on précisé de même source à l'AFP, confirmant une information du quotidien Le Progrès.

Une enquête pour homicides volontaires



"Les services de police se rendaient au domicile des victimes (...) et découvraient le corps sans vie de la compagne du mis en cause et de leur fille âgée de 10 ans", a poursuivi le parquet qui a ouvert une enquête pour homicides volontaires "par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité" et sur mineur de 15 ans. Confiée à la Sûreté départementale du Rhône, l'enquête se poursuit "actuellement afin de déterminer les mobiles et les circonstances exactes du passage à l'acte.