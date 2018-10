En Haute Savoie, le Lac d'Annecy a perdu 70 cm: les gens peuvent marcher en plein milieu (vidéo)

La sécheresse et la chaleur ont eu de lourdes conséquences cet été en Belgique, les agriculteurs devant faire face à un nouveau genre de problème.

Mais d'autres régions d'Europe sont concernées. C'est le cas de la Haute-Savoie en France, et du célèbre lac d'Annecy, un lieu prisé des touristes en haute saison. Il est au plus bas depuis 1947: le niveau d'eau du lac est 70 cm en-dessous de la normale.

Dès lors, on voit des petites plages se former un peu partout sur les rives du lac, là où se trouvent normalement des petites embarcations.

On peut même apercevoir des badauds qui s'aventurent à plusieurs dizaines de mètre des rives, et qui n'ont de l'eau que jusqu'aux chevilles. On a l'impression qu'ils marchent sur l'eau, en plein milieu du lac.

D'après le site régional de France 3, l'emblématique bateau de croisière la Libellule, qui sillonne normalement les eaux du lac, est à l'arrêt depuis le 1er octobre.

Les autorités locales ont même dû démentir des rumeurs. "Depuis quelques jours, certaines fausses informations circulent, laissant croire à une action délibérée des gestionnaires de 'vider' le lac en faveur de l’aval. Or, depuis fin juin, les vannes de régulation ont été relevées et ne laissent s’écouler du lac que le débit minimum, indispensable à la vie aquatique du Thiou et à la continuité de l’écoulement", peut-on lire sur francebleu.fr.

Un vidéaste amateur a publié ceci sur YouTube :