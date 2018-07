En Paca, cafouillage autour d'une bourse au mérite et d'un critère de nationalité

Le texte prévoit une aide de 400 euros qui "s'adresse à tous les lycéens de nationalité française" inscrits dans un lycée de la région et ayant décroché la mention "très bien" au bac 2018FREDERICK FLORIN

La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a entériné un texte prévoyant de réserver une bourse "au mérite" pour les meilleurs bacheliers aux seuls ressortissants français, avant d'assurer que cette restriction était "nulle et non avenue".

Le règlement annexé à la délibération sur la Bourse régionale au mérite, votée le 29 juin 2018 et transmise à l’Etat le 11 juillet, prévoit une aide de 400 euros qui "s'adresse à tous les lycéens de nationalité française" inscrits dans un lycée de la région et ayant décroché la mention "très bien" au bac 2018.

Ce document, repéré par le quotidien La Marseillaise, a été publié parmi les délibérations sur le site internet du conseil régional, dirigé par Les Républicains avec la seule opposition du Rassemblement national (ex-FN).

Cependant, "la disposition restreignant l’accès à cette bourse est nulle et non avenue", a assuré un porte-parole de la région à l'AFP. Le dispositif 2018 "identique à celui de l’année précédente, s’adresse à tous les bacheliers ayant obtenu la mention Très bien dans un établissement de Provence-Alpes-Côte d'Azur et poursuivant des études supérieures sans distinction de nationalité aucune", a encore précisé le porte-parole.

Il ne s'agit "pas d'une nouvelle politique de la région", a-t-il encore ajouté.

Dans un communiqué, le Rassemblement national a dénoncé un mépris de "l'expression démocratique et de l'opposition", soulignant que ses élus s'étaient inscrits en faveur du texte prévoyant le critère de nationalité.

Le parti d'extrême-droite "veillera à ce que le texte adopté précédemment soit respecté à la lettre et que toute modification soit soumise au suffrage de l’ensemble de notre assemblée", menaçant sinon de saisir "la justice administrative".

La bourse au mérite avait été mise en place en 2016, par le conseil régional alors dirigé par l'actuel maire de Nice Christian Estrosi (LR). Renaud Muselier (LR), qui lui a succédé, a depuis reconduit le dispositif.

Interrogés par l'AFP, des syndicats étudiant et lycéen avaient estimé "indigne, illogique voire discriminatoire" (Union nationale lycéenne - Syndicale et démocratique), et "extrêmement condamnable" (Unef) une éventuelle restriction de l'attribution de la bourse aux seuls ressortissants français.