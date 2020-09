En plein discours, Emmanuel Macron retire son masque pour... tousser (vidéo)

Le président français Emmanuel Macron a failli s'étouffer cette semaine lors d'une visite dans un lycée professionnel à Clermont-Ferrand. Portant le masque, il s'adressait à des élèves, lorsqu'il a été pris d'une quinte de toux.

Selon lui, il aurait avalé quelque chose de travers. "Je vais essayer d'aller au bout, deuxième chose, on l'a vu ce matin à travers le campus ... on tient les distances mais... donnez-moi un masque plus léger... je vais mettre un masque plus léger parce que j'ai dû absorber un truc du masque... on va y arriver, merci pour votre patience!", a expliqué le chef de l’État français.

Il s’est donc arrêté de parler et a retiré son masque, puis a toussé dans sa main, avant de demander un nouveau masque.

Certaines personnes s'en sont offusqué sur les réseaux sociaux.