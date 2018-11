En plein ébat sexuel, il ne voit pas le feu rouge... ni les policiers

Un homme de 31 ans qui "était en plein acte sexuel avec sa compagne tout en circulant" a grillé un feu rouge "qu'il n'avait pas vu" et a été arrêté dans cette posture embarrassante par la police qui passait par là.



Les faits se sont produits à 6H15 vendredi, en "retour de soirée", à Saint-Martin-d'Hères, commune limitrophe de Grenoble.



"Un véhicule de patrouille passait par là totalement fortuitement. Ils l'ont vu griller le feu rouge et ont constaté ce qu'il se passait. Il n'était manifestement pas en état d'ivresse", détaille la police à l'AFP.



"C'est rare" mais "c'est éminemment dangereux: il y a un court moment où on peut s'attendre à ce que le conducteur perde sa lucidité", ajoute-t-elle.