En prenant la fuite, ils traînent un policier sur plusieurs centaines de mètres à Nancy: quatre individus interpellés

Un policier a été légèrement blessé après avoir été traîné sur plusieurs centaines de mètres par une voiture qui fuyait un contrôle, dans la nuit de jeudi à vendredi, à Chavigny (Meurthe-et-Moselle), près de Nancy, selon la police et le parquet.



La police avait été appelée par un restaurateur nancéien, payé plus tôt dans la soirée avec des faux billets par un groupe de jeunes, lorsque ces derniers lui ont passé une seconde commande.



Arrivés sur les lieux vers 01H45, les agents ont interpellé une première personne, mais trois autres ont pris la fuite à bord d'une Renault Mégane. Celle-ci a réussi à brièvement semer les forces de l'ordre, avant d'être repérée et arrêtée dans le village voisin de Chavigny.

L'agent s'est accroché en équilibre sur la portière



Un policier s'est penché par la fenêtre de la voiture, côté passager, quand les fuyards ont redémarré en trombe, l'agent s'accrochant alors en équilibre sur la portière.



"L'un des policiers faisait usage de son arme de service en visant les pneus du véhicule des fuyards, ce qui n'empêchait pas la fuite du véhicule", a précisé le procureur de Nancy, François Pérain.



L'agent a été traîné sur plusieurs centaines de mètres avant que la voiture ne heurte finalement un véhicule en stationnement.



Les trois occupants de la voiture ont alors été interpellés sans difficultés.



Le policier traîné par la voiture a été conduit à l'hôpital pour des douleurs aux jambes et au bassin, mais il a pu ressortir dès vendredi matin, selon M. Pérain.

4 individus interpellés



Les quatre jeunes interpellés, dont trois sont mineurs, "ont été également conduits aux urgences à la suite de l'accident de leur véhicule et ont été placés en garde à vue", a ajouté le procureur.



Dans un communiqué, le syndicat Alternative Police CFDT s'est dit "une nouvelle fois indigné par l'indifférence avec laquelle des individus ont délibérément mis la vie d'un policier en péril".



Les agents accomplissant une mission de service public "doivent être davantage protégés face à la hausse des faits de violence commis dans l'exercice de leur fonction ou dans la sphère privée dès lors que ces violences sont commises eu égard à leur qualité", poursuit le syndicat.



Celui-ci regrette les peines peu dissuasives encourues actuellement en matière d'atteinte à l'intégrité physique des agents de la force publique, et "demande aux parlementaires de lancer une réflexion" pour un éventuel alourdissement des peines en ce domaine.



Le maire de Nancy Mathieu Klein (PS) a quant à lui salué sur Twitter "le courage" et "le professionnalisme" du policier blessé.