72.900 francs en petites coupures: en rénovant son appartement, il découvre une énorme liasse de billets

Des billets cachés entre la laine de verre et le contre-plaqué. Telle fut la surprise de Yvory, un habitant de Saint-Brieuc (Bretagne). En pleine rénovation de la bâtisse qu'il vient d'acheter, le jeune homme fait une étonnante découverte. "Alors que je travaillais à l’étage pour pouvoir mettre des fenêtres dans des sous-pentes, des billets cachés entre la laine de verre et le contre-plaqué, commencent à tomber à mes pieds par dizaines. Cela n’arrêtait pas de tomber, j’hallucinais !", confie-t-il dans les colonnes de Ouest-France.

Yvory découvre des 61 billets de 500, de 209 de 200 et de 6 billets de 100. Sauf que ce petit butin est en francs français. En euros, cela représente plus de 11.000 euros. Problème: depuis le 17 février 2012, il n'est plus possible d'échanger ses francs contre des euros. "On a pensé à les vendre à des collectionneurs, mais j’ai appris qu’ils s’intéressaient surtout à certains numéros. Et puis, en rigolant, je me suis dit qu’au pire des cas, je pourrais tapisser mes nouvelles toilettes avec", témoigne Yvory.

Ouest France rapporte que ces billets sont datés du milieu des années 90. "Avec ma compagne, nous avons pensé à des billets volés, qui auraient été cachés par les auteurs d’un hold-up", rapporte le jeune Breton.