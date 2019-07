Encore un record lié à la canicule battu: 80 départements français placés en vigilance orange

Quatre-vingt-un départements étaient placés mardi en vigilance orange météo, dont 80 en raison de la canicule, un record, a indiqué Météo-France.



La quasi-totalité de l'Hexagone, à l'exception des trois départements de l'ouest de la Bretagne, du pourtour de la Méditerranée et de la Corse, est désormais en alerte canicule. La France n'avait jamais eu autant de départements en vigilance orange canicule: le précédent record datait du dernier épisode de juin, avec 78 départements au maximum.



La chaleur flirtait déjà avec les 40°C mardi après-midi dans de nombreuses villes, avec 41,3°C à Brive, 40,1°C à Bordeaux qui devrait battre son record absolu, 39,8°C à Poitiers et Blois, selon Météo France.



Quatre départements concernés par la canicule (Calvados, Orne, Sarthe et Mayenne) ainsi que la Manche sont d'autre part en vigilance orange en raison de risques d'orages accompagnés de fortes rafales de vent, de grêle "parfois assez grosse", et d'une forte activité électrique.