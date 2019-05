Endurance: Thomas Laurent rejoint Toyota comme pilote de réserve essayeur

Le pilote français Thomas Laurent, 21 ans, va rejoindre l'équipe Toyota comme pilote de réserve essayeur dans le cadre de la saison 2019/2020 du Championnat du monde d'endurance (WEC), a annoncé l'écurie japonaise mardi.

Actuellement 3e ex-aequo de ce championnat qu'il dispute pour l'écurie Rebellion Racing en catégorie LMP1, le natif de la Roche-sur-Yon (Vendée) a remporté en août dernier les Six Heures de Silverstone avec comme coéquipiers l'Américain Gustavo Menezes et le Suisse Mathias Beche. Il va s'aligner pour cette même écurie aux 24 Heures du Mans, les 15 et 16 juin, dernière épreuve de la saison 2018/2019 de ce championnat.

"Je suis heureux d'accueillir Thomas au sein de l'écurie Toyota Gazoo Racing. Il est un pilote très talentueux et régulier ce qui est impressionnant compte tenu de son jeune âge", a souligné le président de l'écurie Toyota Hisatake Murata dans un communiqué.

"Sur la base de ses performances enregistrées jusqu'à présent, je suis sûr qu'il va continuer sa progression rapide et devenir une véritable star de l'endurance dans les années à venir", a-t-il poursuivi.