Enfant mortellement fauché par une voiture à Lorient: la passagère du véhicule arrêtée cette nuit

La passagère d'une voiture qui a tué un enfant de 10 ans et blessé grièvement un autre de 7 ans, dimanche à Lorient, a été arrêtée vers minuit dans le Morbihan et placée en garde à vue tandis que le chauffard restait introuvable, a-t-on appris jeudi de sources policières.



Âgée de 21 ans, la passagère du chauffard, arrêtée à Caudan (Morbihan), "a été placée en garde à vue dans les locaux de la sureté départementale de Lorient", a indiqué à l'AFP une source policière, confirmant une information d'Europe 1. Le conducteur, âgé de 20 ans était toujours recherché, selon une source policière.

L'enfant, un petit garçon, avait été tué dimanche sur un trottoir de Lorient par une voiture qui avait pris la fuite, suscitant une vive émotion.



L'accident était intervenu après "un refus d'obtempérer" alors que le véhicule était suivi à distance par la gendarmerie.



Le véhicule circulait à vive allure sur une voie réservée aux bus et avait percuté dans un premier temps une autre voiture en sortie de rond-point, sans faire de blessé, avant de faucher les deux enfants sur un trottoir.



Mardi, la police a lancé un appel à témoins pour retrouver le chauffard et sa passagère et diffusé leur photos.



Mercredi, plus de 500 personnes issues pour la plupart de la communauté franco-turque ont assisté aux obsèques du garçon. Une marche blanche est organisée jeudi à Lorient à 13H30 en hommage à l'enfant.