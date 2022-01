Enfant trouvé mort dans une valise en France: la mère a été retrouvée, et placée en garde à vue

Au lendemain de la découverte macabre du corps d'un enfant de dix ans dans une valise à Ferrières-en-Brie (Seine-et-Marne), la mère a été interpellée vendredi dans le Val-de-Marne et placée en garde à vue. Après plus de vingt-quatre heures d'intenses recherches, la mère de famille a finalement été localisée à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, à une trentaine de kilomètres du domicile familial, a indiqué à l'AFP la procureure de Meaux Laureline Peyrefitte.



Interpellée au domicile d'un membre de sa famille vendredi matin, elle a été placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans. Les investigations sont menées par la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles. Agée de 33 ans et de nationalité cambodgienne, la jeune femme souffre de troubles psychiatriques, selon une source proche du dossier.



Son audition doit permettre de lever le voile sur la scène macabre qui s'est déroulée au pavillon du couple mercredi, dans un lotissement flambant neuf de cette bourgade paisible à plusieurs dizaines de kilomètres à l'est de Paris. Mercredi vers 19H00, le père de famille, inquiet de ne trouver personne au domicile en rentrant du travail, avait signalé la disparition de son fils et sa compagne au commissariat local, a retracé le parquet.



Alertées par la présence de taches de sang à l'intérieur de la maison, les autorités ont immédiatement déclenché d'importantes opérations de recherches. Pompiers, policiers, brigades canines et fluviales y ont pris part, assistées de drones. Au cours de ces investigations, le corps de l'enfant a été retrouvé "caché dans une valise à roulettes, dans une benne à gravats à une centaine de mètres du pavillon familial", avait précisé jeudi la procureure.



Une autopsie doit être réalisée vendredi pour déterminer les causes exactes du décès de la jeune victime, qui présentait plusieurs lésions graves pouvant correspondre à des blessures par arme blanche.



Dans ce lotissement aux pavillons blancs fraîchement bâtis, à proximité du château de Ferrières, les voisins rencontrés vendredi par l'AFP ont fait part de leur stupeur face à cet infanticide. "Je suis choqué et bouleversé, c'est un quartier très calme", glisse un voisin dont la maison est mitoyenne avec celle du couple, désormais placée sous scellés. "On n'a rien vu, rien entendu, les maisons sont bien cloisonnées", renchérit un autre voisin qui vient d'emménager et préfère garder l'anonymat.



Sollicitée par l'AFP, la maire (Cap21) Mireille Munch, "abasourdie par un tel drame", a indiqué ne pas connaitre la famille, qui "n'était arrivée que depuis trois semaines" dans ce lotissement.