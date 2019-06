Enfants fauchés à Lorient: après 9 jours de traque, le conducteur a été interpellé

Le conducteur de la voiture qui a tué un enfant de 9 ans et blessé grièvement son cousin de 7 ans le 9 juin à Lorient a été interpellé mardi dans une commune proche et placé en garde à vue, a indiqué mardi le parquet de Lorient.



Les policiers, alertés par une personne qui a reconnu le suspect grâce à sa photo figurant sur l'appel à témoins, l'ont arrêté dans un hôtel proche de Lorient, a précisé une source proche de l'enquête, confirmant une information du Parisien.



Interpellé à 11H00, le suspect, âgé de 20 ans, n'a pas opposé de résistance et a été placé en garde à vue dans les locaux de la sûreté départementale de Lorient, selon la même source.



Déjà connu pour des faits de conduite sans permis et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, cet homme était décrit dans un appel à témoins comme mesurant 1,80m, de "corpulence normale, de type eurasien, teint mat, cheveux noirs". Selon une source proche de l'enquête, il a été arrêté à Caudan. Mais de source policière, l'arrestation aurait eu lieu à Lanester.



C'est à Caudan qu'avait été interpellée mercredi soir la passagère du véhicule, âgée de 21 ans, après s'être présentée spontanément chez un habitant. Elle a été mise en examen pour non-assistance à personne en danger et placée en détention provisoire vendredi soir.



L'accident est intervenu le 9 juin à Lorient après un refus d'obtempérer alors que le véhicule était suivi à distance par la gendarmerie. Le véhicule, qui circulait à vive allure sur la voie réservée aux bus, a percuté dans un premier temps une autre voiture en sortie de rond-point, sans faire de blessé, avant de faucher sur un trottoir les deux enfants, deux cousins d'origine turque.



