Enfants abandonnés à l'hôpital par leurs parents ivres après un accident: le bébé est décédé, son frère pourrait finir paralysé

La fillette de 18 mois, abandonnée à l'hôpital par ses parents après un accident de la route à Samer, est décédée. La mère, qui conduisait la voiture, est soupçonnée d'avoir été en état d'ébriété au moment de l'accident. Par ailleurs, une heure avant l'accident, le père aurait poignardé un homme.

La fillette grièvement blessée dans un accident de la route lundi à Samer (Pas-de-Calais, dans le nord de la France) est décédée et ses parents étaient toujours en garde à vue jeudi après-midi pour "tentative d'assassinat" sur une tierce personne, a-t-on appris auprès du parquet de Boulogne-sur-Mer.



La petite fille de 18 mois est décédée jeudi selon cette source et la garde à vue de ses parents, interpellés mercredi à Outreau (Pas-de-Calais), a été prolongée de 24 heures jeudi. Elle avait débuté mercredi en début d'après-midi.



Lundi, la mère de famille, âgée de 34 ans, et son compagnon de 35 ans, sont soupçonnés d'avoir poignardé à Boulogne-sur-Mer l'ex-conjoint et amant de la femme. Selon la version du plaignant, légèrement blessé au front, c'est l'homme qui aurait voulu "se venger", le suspectant notamment d'être le père de la fillette.



Une heure après cette agression présumée, les parents et leurs trois enfants ont eu un accident de la route: la voiture, conduite par la mère non-titulaire du permis de conduire, a percuté le mur de soubassement d'un pont ferroviaire vers 20h00 à Samer, à une vingtaine de kilomètres de Boulogne-sur-Mer.



Les résultats des prises de sang effectuées après l'accident ne sont pas encore connus, mais le parquet a la "quasi certitude" qu'ils se révéleront positifs à l'alcool.



Leur fillette de 18 mois a alors été héliportée dans un état très grave au CHU de Lille, où elle était en état de mort cérébrale mercredi après-midi.



Les parents et leurs deux autres enfants âgés de 3 et 4 ans avaient, eux, été admis à l'hôpital de Boulogne. Les enfants "sont toujours en milieu médicalisé, l'un parce qu'il est en état de choc et l'autre parce qu'il a subi des lésions cérébrales qui pourraient entraîner des séquelles", avait précisé le parquet à l'AFP mercredi soir.



Le couple, lui, avait quitté précipitamment l'établissement dans la nuit de lundi à mardi.



Activement recherchés depuis, ils ont été interpellés mercredi, sans se rebeller, sur la voie publique à Outreau "en état d'ébriété".