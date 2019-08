Enfants abandonnés à l'hôpital par leurs parents ivres après un accident: le bébé est décédé, son frère pourrait finir paralysé

Selon Francetvinfo, la fillette de 18 mois, abandonnée à l'hôpital par ses parents après un accident de la route à Samer, est décédée. La mère, qui conduisait la voiture, est soupçonnée d'avoir été en état d'ébriété au moment de l'accident. Par ailleurs, une heure avant l'accident, le père aurait poignardé un homme.

Une fillette française de 18 mois, souffrant de graves lésions à la suite d'un accident de voiture, n'a pas survécu. Elle était entre la vie et la mort depuis plusieurs jours. Le décès de l'enfant a été prononcé au centre hospitalier de Lille.

Selon nos confrères français, le parquet de Boulogne-sur-mer a confirmé l'information. Il précise que l'état de santé de son frère, âgé de 3 ans, s'est dégradé. Il souffre de lésions cérébrales qui pourraient entraîner une paralysie d'une ou plusieurs parties du corps.

Le troisième enfant est âgé de 4 ans. Il est plus légèrement blessé. Ces deux enfants vont être placés.





Les parents ont été arrêtés sans résistance: ils avaient bu

Les forces de l'ordre ont interpellé, sans qu'ils ne se rebellent, sur la voie publique à Outreau les parents de ces enfants. Ils étaient "en état d'ébriété". Leur garde à vue va être prolongée de 24 heures.

La mère, âgée de 34 ans, conduisait la voiture avec à son bord son compagnon de 35 ans et leurs trois enfants, qui est rentrée dans le mur de soubassement d'un pont ferroviaire lundi soir vers 20h00 à Samer. Leur fillette de 18 mois avait été héliportée dans un état très grave au CHU de Lille en état de mort cérébrale. Les parents en état de choc et leurs deux enfants âgés de 3 et 4 ans avaient été admis à l'hôpital de Boulogne, que le couple a quitté précipitamment dans la nuit de lundi à mardi. Ils étaient depuis recherchés.





Une heure avant l'accident, le père a poignardé un homme



Vendredi, les parents seront présentés à un juge d'instruction, poursuit Francetvinfo. Là, les deux individus pourront s'expliquer sur un précédent fait survenu une heure avant l'accident de voiture: le père, âgé de 35 ans, est soupçonné d'avoir poignardé un homme susceptible d'être l'amant de la mère.

Le couple sera ensuite éventuellement placé en détention provisoire pour le chef de "tentative d'assassinat".