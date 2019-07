Enfants fauchés à Lorient: le garçon de 7 ans, survivant, est sorti du coma

Le garçon de sept ans, grièvement blessé après avoir été fauché par le chauffard de Lorient, dont l'accident a coûté la vie à son cousin de neuf ans, le 9 juin à Lorient, est sorti du coma, a-t-on appris lundi d'une source proche de la famille. "Oui, il est sorti du coma, la semaine dernière", a indiqué Ahmed Makas, membre de l'association culturelle turque de Lorient et en contact avec les familles des deux victimes. "Il a ouvert les yeux. Il a encore des difficultés pour la parole. Mais c'est positif, même si cela reste préoccupant", a ajouté M. Makas. L'enfant est toujours hospitalisé à Brest à l'hôpital Morvan, mais il peut communiquer "avec les yeux" et exprimer "quelques mots".



Le garçon avait été fauché le 9 juin avec son cousin, mort dans l'accident causé par un conducteur qui avait pris la fuite avec une passagère. Gaëlle B. avait été interpellée en pleine nuit par les gendarmes après s'être rendue chez un habitant de Caudan (Morbihan), mettant un terme à trois jours de cavale. Elle avait placée en détention provisoire.

Le délit de fuite vire au drame

Le conducteur, âgé de 20 ans avait été arrêté à Lanester à quelques kilomètres du lieu du drame après 9 jours de cavale. Poursuivi pour homicide et blessures involontaires aggravés, refus d'obtempérer aggravé, conduite sans permis, conduite sans assurance et délit de fuite, il a été placé en détention provisoire et encourt dix ans d'emprisonnement. La chambre de l'instruction de Rennes se réunira jeudi, à la suite d'un appel formé par la passagère, a indiqué lundi l'avocat des familles des deux enfants Me Philippe Courtois dans un communiqué. Selon l'avocat bordelais, la jeune femme de 21 ans, écrouée depuis le 14 juin, conteste son placement en détention provisoire. A l'issue de l'audience, l'avocat des familles, des présidents d'associations ainsi que les pères des deux enfants tiendront une conférence de presse jeudi à Lorient, a annoncé Me Courtois.



L'accident était intervenu après un refus d'obtempérer alors que le véhicule était suivi à distance par la gendarmerie. Le véhicule, circulait à vive allure sur la voie de bus, quand il a percuté dans un premier temps une autre voiture en sortie de rond-point, sans faire de blessé, avant de faucher sur un trottoir les deux enfants, deux cousins d'origine turque.