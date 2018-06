Enfermé dans un appartement, un enfant de 9 ans saute du 3e étage et s'en tire avec une jambe cassée

Enfermé dans un appartement, un enfant de 9 ans s'en est échappé en sautant du 3e étage et s'en est tiré avec une jambe cassée, a-t-on appris lundi auprès de la police à Lyon.





Le garçonnet a jeté un matelas par une fenêtre pour amortir sa chute



Laissé seul jeudi par son oncle dans le logement, situé rue Jacqueline Oriol dans le 8e arrondissement de Lyon, le garçonnet a jeté un matelas par une fenêtre pour amortir sa chute, avant de se jeter dans le vide, selon la même source. L'enfant a raté sa cible, heurtant violemment la chaussée et se cassant une jambe. Il a été conduit à l'hôpital Femme-mère-enfant de Bron, dans la banlieue de Lyon.





"Il a reconnu avoir enfermé son neveu dans l'appartement pour se rendre à la préfecture"



Son oncle, âgé de 42 ans, s'est présenté jeudi après-midi au commissariat, où il a été placé en garde à vue. "Il a reconnu avoir enfermé son neveu dans l'appartement pour se rendre à la préfecture", a précisé la source policière. Laissé libre, le quadragénaire est convoqué début septembre pour un rappel à la loi.



Fin mai à Paris, un enfant, laissé seul par son père, avait chuté d'un balcon et avait eu la vie sauve grâce à Mamoudou Gassama, sans-papiers malien, qui avait escaladé la façade de l'immeuble en une poignée de secondes.