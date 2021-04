Enlèvement de Mia, 8 ans, dans les Vosges: trois hommes interpellés en Ile-de-France, ils sont en cours d'audition

Trois hommes ont été interpellés en Ile-de-France et placés en garde à vue dans l'enquête sur l'enlèvement dans les Vosges de la petite Mia, 8 ans, a déclaré à l'AFP le procureur de la République d'Epinal, Nicolas Heitz, confirmant une information du Parisien.



"Ils sont en cours d'audition", a-t-il ajouté, sans préciser s'il s'agissait des ravisseurs de l'enfant, Mia et sa mère n'ayant "pas encore été retrouvées".

Mia Montemaggi avait été enlevée par trois hommes, par ruse et sans violence, mardi en fin de matinée alors qu'elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle, désignée tiers de confiance par la justice, dans le village Les Poulières, à une trentaine de kilomètres d'Epinal.

La procédure Alerte-enlèvement avait été déclenchée permettant une diffusion massive et nationale pendant trois heures de la photo et des éléments permettant d'identifier Mia, sa mère et les ravisseurs.