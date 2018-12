Entre 50 et 100 gilets jaunes défilent dans les rues de Namur

(Belga) Entre 50 et 100 "gilets jaunes" se sont rassemblés samedi aux alentours de 13h00 pour défiler dans les rues de Namur.

Encadrés par des inspecteurs de police en civil, la marche s'est déroulée dans le calme tout au long du parcours emprunté par les manifestants. Le petit groupe de gilets jaunes namurois s'était également déplacé vendredi soir devant la banque CBC, située avenue Albert 1er afin de dénoncer le système bancaire et fiscal en Belgique "Il est temps de passer à l'action et de se montrer afin de faire bouger les choses", explique un des manifestants. "Nous avons tous nos difficultés et c'est insupportable d'être oppressé de cette manière au quotidien, nous voulons retrouver un confort de vie, du pouvoir d'achat et que le système change", conclut-il. (Belga)