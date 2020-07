Entretien télévisé du président Macron le 14 juillet sur France 2 et TF1

(Belga) Le président français Emmanuel Macron s'exprimera de l'Elysée mardi 14 juillet, à l'occasion de la fête nationale de l'Hexagone, dans le cadre d'un entretien télévisé diffusé en direct sur France 2 et TF1, a indiqué samedi le groupe France Télévisions.

Le chef de l'État répondra aux questions de Léa Salamé (France 2, France Inter) et de Gilles Bouleau (TF1) lors de cet entretien qui débutera à 13h10. Il devrait durer 45 minutes, a précisé l'Elysée à l'AFP. Cette interview sera diffusée en direct sur France 2 et sur TF1, et simultanément sur Franceinfo, LCI et TV5Monde. L'entourage du président avait déjà annoncé qu'il s'exprimerait le jour de la fête nationale, "probablement dans le cadre d'un entretien à la télévision", renouant avec une tradition présidentielle qu'il avait supprimée. Cet entretien sera l'occasion de préciser les grandes lignes de sa politique, à deux ans de la présidentielle de 2022, et de revenir sur la crise sanitaire liée au Covid-19 et ses conséquences sur le pays. Le nouveau Premier ministre Jean Castex fera sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, le lendemain, le 15 juillet. (Belga)