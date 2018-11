Centenaire de la Première Guerre mondiale: Erdogan, Trump, Poutine, Merkel,... rassemblement hors norme à Paris

Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement se retrouvent à Paris aujourd'hui pour célébrer le centenaire de l'Armistice. Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Poutine, mais aussi Charles Michel. Ils seront tous présents à l'Arc de triomphe pour les commémorations de la fin de la guerre. Hier déjà, certains d'entre eux ont dîné au musée d'Orsay avec le président de la république.

Les dirigeants américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine sont arrivés séparément des autres chefs d'Etat et de gouvernement à la cérémonie marquant le Centenaire de la Grande Guerre à l'Arc de Triomphe à Paris, selon des images télévisées. Le président Trump, arborant un bleuet de France, symbole français de la mémoire des anciens combattants, a salué son homologue Emmanuel Macron, la chancelière Angela Merkel et le roi du Maroc Mohammed VI. Le chef de la Maison Blanche, qui avait rejoint l'Arc de Triomphe dans sa limousine noire quand les autres dignitaires empruntaient des bus, a cessé de serrer des mains à la tribune officielle juste avant d'arriver à hauteur du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Les deux leaders nord-américains ont eu des échanges houleux lors du dernier sommet du G7 en juin au Canada.







Le président russe Vladimir Poutine est arrivé le dernier à la cérémonie, apparaissant sous un parapluie sous l'oeil des caméras. Il a aussi salué ses homologues français, américain, leurs épouses, ainsi que la chancelière allemande. Donald Trump et Vladimir Poutine étaient distants de quelques mètres à la tribune officielle lors de cette commémoration.







Le chef de la Maison Blanche est assis à gauche d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, le chef de l'Etat russe à droite du président français et de son épouse Brigitte.