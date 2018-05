Eric Massin démissionne de la présidence de la fédération PS de Charleroi

(Belga) Eric Massin a annoncé mercredi sa démission de la présidence de la fédération socialiste de Charleroi. Ses excuses après ses déclarations lors du 1er mai n'ont pas suffi, constate-t-il.

Mardi, devant les militants réunis à l'Université du Travail de Charleroi, M. Massin a traité de "salope" la bourgmestre de Courcelles, Caroline Taquin (MR). Il a présenté ses excuses à l'intéressée et formulé des excuses publiques mais la polémique n'est pas retombée. Mercredi midi, le président de la fédération MR du Hainaut, Denis Ducarme, a appelé le président du PS, Elio Di Rupo, à imposer à M. Massin qu'il fasse un pas de côté. "Dès hier, j'ai mesuré mon erreur, admis que j'avais choqué et présenté mes excuses en ce compris auprès de la principale intéressée. Aujourd'hui, je constate que ces excuses publiques ne suffisent pas. Celles et ceux qui me connaissent savent à quel point les valeurs d'égalité sont celles que je défends au quotidien dans mon action. Il en est de même de mon parti qui a toujours été à la pointe des combats en matière d'égalité. En veillant à l'intérêt de ce dernier et pour apaiser la situation, je prends la décision personnelle de démissionner de la présidence de la Fédération socialiste de Charleroi", a déclaré M. Massin dans un communiqué. (Belga)