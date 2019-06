Escrime: les fleurettistes français sacrés champions d'Europe

Les fleurettistes Enzo Lefort, Erwann Le Pechoux, Maxime Pauty et Julien Mertine ont été sacrés champions d'Europe par équipes, jeudi à Düsseldorf, apportant au clan français sa septième médaille depuis le début de la compétition.

Les Français ont battu les hôtes allemands (45-26) en finale, après avoir corrigé les champions olympiques en titre russes en demi-finales (45-29). Ils réalisent une excellente opération dans la course à la qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

La dernière médaille d'or par équipes pour les fleurettistes français remontait à 2017, à l'époque où Jérémy Cadot figurait dans l'équipe à la place de Pauty, qui célèbre son 3e grand championnat par de l'or, le jour de son 26e anniversaire.

Il s'agit du deuxième titre continental remporté par les escrimeurs français en Allemagne après l'or de Coraline Vitalis mercredi à l'épée.

Au total, en plus de ces deux sacres européens, les Bleus ont décroché deux médailles d'argent (Marie-Florence Candassamy à l'épée et Manon Brunet au sabre) et trois de bronze (Lefort, les sabreuses par équipes et Ysaora Thibus au fleuret).

Le bilan de ces championnats d'Europe, à un an des JO-2020 et en phase qualificative pour Tokyo, est d'ores et déjà meilleur que la précédente édition à Novi Sad l'an passé (six médailles, deux de chaque métal).

Il reste deux jours de compétition par équipes, avec le fleuret dames et l'épée messieurs vendredi, et l'épée dames et le sabre messieurs samedi.