Escrime: les fleurettistes françaises en bronze, les Bleus au pied du podium à l'épée

Les fleurettistes françaises ont remporté le bronze lors des Championnats du Monde de Wuxi, en Chine, tandis que l'équipe masculine d'épée, malgré la présence du champion du Monde Yannick Borel, doit se contenter d'une quatrième place.

Menées contre la Corée du Sud jusqu'au cinquième assaut, les Françaises ont réussi à reprendre tranquillement l'avantage en deuxième moitié de match. Comptant cinq touches d'avance au terme de l'avant-dernier relais disputé par Pauline Ranvier, les Bleues ont plié le match (35-26) avec une solide Ysaora Thibus, qui a inscrit pas moins de 10 touches.

"On a été chercher cette médaille, et je suis contente parce qu'on ne l'avait pas eue l'année dernière", a commenté Thibus, argentée en individuel lundi.

"C'est un vrai signe, on a marqué les esprits pour la qualification olympique et ça compte. Et je suis vraiment très fière d'elles", a-t-elle ajouté en regardant ses coéquipières.

Plus tôt dans la compétition, les fleurettistes françaises avaient facilement éliminé l'équipe de Singapour (45-18), puis l'Allemagne en quarts de finale (45-38), avant de caler contre l'Italie (45-29) pour une place en finale.

Les Américaines ont ensuite été sacrées championnes du monde, en remportant la finale contre l'Italie 45-35.

A l'épée hommes par équipes, les Français ont eux échoué au pied du podium, et ont dû se contenter d'une quatrième place, au terme d'un difficile match contre l'équipe russe (45-35).

L'équipe emmenée par Yannick Borel, sacré champion du monde lundi en individuel, a été menée dès les premiers relais, et n'a pas réussi à reprendre la main face aux russes. Efficace lors du cinquième assaut, Borel a ensuite calé face à Pavel Sukhov, rapidement hors de portée.

Avant cela, les épéistes tricolores avaient éliminé de justesse les États-Unis en quarts (45-44), avant de se faire battre par l'équipe suisse en demi-finale (45-38).

Dans la foulée, les surprenants suisses ont d'ailleurs refait le coup en finale contre la Corée du Sud (36-31).