Escrime: qualification olympique pour les fleurettistes françaises et victoire d'Apithy au sabre

Les fleurettistes françaises ont assuré dimanche leur qualification par équipes pour les Jeux olympiques de Tokyo, en prenant la deuxième place de l'étape de Coupe du monde de Katowice (Pologne), alors que le sabreur Bolade Apithy s'est imposé à Montréal.

Ysaora Thibus, Anita Blaze, Pauline Ranvier et Astrid Guyart se sont hissés en finale en battant l'Italie, nation la plus forte au fleuret chez les dames, en demies 42 à 41 à la mort subite, Thibus marquant la dernière touche contre Elisa Di Francisca, championne olympique de Londres-2012 et en argent quatre ans plus tard à Rio.

En finale, les Françaises se sont inclinées de justesse 45 touches à 42 contre la Russie, championne du monde en titre.

Avec ce résultat, elles sont certaines de boucler la phase de qualification dans les quatre meilleures nations mondiales et valident ainsi leur billet collectif, ainsi que trois places pour l'épreuve individuelle aux JO-2020 de Tokyo (24 juillet-9 août).

Il y a d'ores et déjà trois équipes qualifiées par équipes: le fleuret messieurs et dames et l'épée messieurs. Le sabre dames est en ballottage favorable, alors que l'épée dames et le sabre messieurs sont plus en difficulté.

A Montréal, le sabreur Bolade Apithy (34 ans) a remporté le Grand Prix de Montréal dans la nuit de samedi à dimanche en s'imposant en finale contre l'Italien Luca Curatoli, un succès qui rapproche le Dijonnais des JO.

L'objectif premier reste de se qualifer avec l'équipe de France, ce qui offrirait trois places pour l'épreuve individuelle aux Jeux. Mais les sabreurs bleus sont mal engagés, plombés par une neuvième place aux Mondiaux-2019.

En cas de non qualification par équipe, seul un Français peut espérer voir le Japon cet été, via les résultats en individuel. Avec ses deux succès à Moscou et Montréal, Apithy a pratiquement assuré sa qualification par cette voie.

Les escrimeurs ont enchaîné les podiums ce dimanche puisque Marie-Florence Candassamy a pris la 3e place en Coupe du monde à La Havane. A domicile à Coubertin, les fleurettistes Enzo Lefort, Erwann Le Pechoux, Julien Mertine et Jérémy Cadot sont montés sur le podium par équipes à Paris, 3es après une victoire sur Hong Kong (45-38).

Ces résultats, à un peu plus de six mois de l'ouverture des JO-2020 permettent de nourrir de légitimes ambitions pour le plus grand pourvoyeur de médailles (118) et de titres (42) de l'olympisme français.